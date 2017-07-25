 Yazıcı, Lyon’un scoutunu büyüledi – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yazıcı, Lyon’un scoutunu büyüledi

    Yazıcı, Lyon’un scoutunu büyüledi

    Geçen sezon yaptığı çıkışla dikkatleri çeken , şimdiden Avrupa devlerini peşinden koşturmaya başladı.

    Lyon, Villarreal ve Sevilla genç oyuncuyu takibe aldı. Son olarak Lyon adına bir scout, ETO Györ ile oynanan hazırlık maçında Yusuf'u izledi. Fransız scoutun, maçta bir gol atan bordo-mavili oyuncuyu çok beğendiği ve olumlu rapor hazırladığı belirtiliyor. Başkan Usta, 'Menajerler 15 milyon euro'luk teklifler getirebileceklerini söylediler ancak bu sezon satmayacağım' demesine rağmen Lyon'un için kapıyı çalabileceği konuşuluyor.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yazıcı, Lyon’un scoutunu büyüledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.