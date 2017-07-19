 Sefa Yılmaz’a ödeme yapıldı! – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ’a ödeme yapıldı!

    Sefa Yılmaz’a ödeme yapıldı!

    Trabzonspor yönetimi bir taraftan transferleri yürütürken, bir yandan da ödeme sorunları ile uğraşıyor.

    Geçtiğimiz günlerde alacakları nedeniyle ihtar çeken Sefa Yılmaz'a 2 milyon TL'lik ödeme yapıldı. Bu ödeme sonunda sözleşmenin fesih hakkı da ortadan kalktı. Karadeniz ekibinin yönetimi Malatyaspor ile Sefa'nın transferi için görüşmelerini sürüyor. Öte yandan yönetimin, takımdan gönderilmesi planlanan isimler ile tazminat sorunu yaşamamak için alacağı olan futbolculara bu hafta tüm ödemeleri yapacağı öğrenildi.
    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:02
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