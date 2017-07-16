Acil forvet aranıyor
Fırtına, ikinci lige düşen Budapeşte karşısında Yusuf Erdoğan ile öne geçse de Torgelle’yi (2) durduramadı ve ilk hazırlık maçını kaybetti.
MEDJANİ ÇEKİNCE...
33'te Medjani, Lencse'yi ceza sahası içerisinde çekince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Torgelle, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı noktalara gönderdi: 1-1. 60. dakikada Lencse'nin soldan altı pas içerisine doldurduğu topta Torghelle skoru ilan etti: 2-1.
EKSİKLERİ GÖRDÜK
Teknik direktör Ersun Yanal, 2-1 kaybedilen Budapeşte maçı sonrası, "Yararlı bir karşılaşma oldu" dedi. Tecrübeli hoca, "Bu maçlar bize takımın durumunu göstermesi açısından önemli. Çalışmaya devam edeceğiz ve lig başlayınca hazır bir takım olacağız. Bazı eksiklerimiz var" diye konuştu.
SEYİRCİ ALINMADI
Macaristan Futbol A Milli Takımı'nın kamp tesislerinde oynanan maça güvenlik nedeniyle seyirci alınmadı. Trabzonspor, geçen sezon Macaristan OTP Bank ligini 11. tamamlayarak bir alt kümeye düşen MTK Budapeşte karşısında mücadeleden yenik ayrıldı. Macaristan kampı bugün bitiyor.
CARDONA'YA RET
Mek sik a takımlarından Monterrey'in oyuncusu olan ancak bu ay başı bir başka Meksika ekibi Pachica'ya kiralanan Kolombiya Milli Takımı oyuncusu Cardona'nın, Trabzonspor'a önerildiği ancak teknik heyetin oyuncuyu istemediği öğrenildi. 83 maçta 29 gol atan 24 yaşındaki yıldız şutları ile ünlü.
Yunus Emre SEL
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:47
-
Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
-
Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
-
''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
Acil forvet aranıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.