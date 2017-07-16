 Acil forvet aranıyor – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Acil forvet aranıyor

    Acil forvet aranıyor

    Fırtına, ikinci lige düşen Budapeşte karşısında Yusuf Erdoğan ile öne geçse de Torgelle’yi (2) durduramadı ve ilk hazırlık maçını kaybetti.

    Fırtına yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan 2. Lig ekiplerinden MTK Budapeşte'ye 2-1'lik skorla mağlup oldu. Teknik direktör Ersun Yanal maçın iki devresinde farklı 11'ler oynatmayı tercih etti. 'da yeni transferler Bongonda, Kucka ve Kamil Ahmet de ilk hazırlık maçında forma giydi. 10. dakikada Kucka'nın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

    MEDJANİ ÇEKİNCE...
    33'te Medjani, Lencse'yi ceza sahası içerisinde çekince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Torgelle, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı noktalara gönderdi: 1-1. 60. dakikada Lencse'nin soldan altı pas içerisine doldurduğu topta Torghelle skoru ilan etti: 2-1.

    EKSİKLERİ GÖRDÜK
    Teknik direktör Ersun Yanal, 2-1 kaybedilen Budapeşte maçı sonrası, "Yararlı bir karşılaşma oldu" dedi. Tecrübeli hoca, "Bu maçlar bize takımın durumunu göstermesi açısından önemli. Çalışmaya devam edeceğiz ve lig başlayınca hazır bir takım olacağız. Bazı eksiklerimiz var" diye konuştu.

    SEYİRCİ ALINMADI
    Macaristan Futbol A Milli Takımı'nın kamp tesislerinde oynanan maça güvenlik nedeniyle seyirci alınmadı. Trabzonspor, geçen sezon Macaristan OTP Bank ligini 11. tamamlayarak bir alt kümeye düşen MTK Budapeşte karşısında mücadeleden yenik ayrıldı. Macaristan kampı bugün bitiyor.

    CARDONA'YA RET
    Mek sik a takımlarından Monterrey'in oyuncusu olan ancak bu ay başı bir başka Meksika ekibi Pachica'ya kiralanan Kolombiya Milli Takımı oyuncusu Cardona'nın, Trabzonspor'a önerildiği ancak teknik heyetin oyuncuyu istemediği öğrenildi. 83 maçta 29 gol atan 24 yaşındaki yıldız şutları ile ünlü.




    Yunus Emre SEL
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:47
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