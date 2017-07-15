 ‘Tükendi’ ve istifa – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ‘Tükendi’ ve istifa

    ‘Tükendi’ ve istifa
    Taraftarlar, yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösteriyor. Formayı internetten almak isteyenler ise 'tükendi' yazısı ile karşılaştı. Formaların stok yüklemesinin yapılmaması nedeni internetten satış krizi yaşayan bordo-mavililerde bu hatadan sorumlu olan TS Club Koordinatörü Zafer Çalışkan istifa etti.
    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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