‘Tükendi’ ve istifa

Taraftarlar, yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösteriyor. Formayı internetten almak isteyenler ise 'tükendi' yazısı ile karşılaştı. Formaların stok yüklemesinin yapılmaması nedeni internetten satış krizi yaşayan bordo-mavililerde bu hatadan sorumlu olan TS Club Koordinatörü Zafer Çalışkan istifa etti.