Haftaya uçaklar inecek

Başkan Muharrem Usta, teknik direktör Ersun Yanal ile görüşerek, “Merak etme hocam, önümüzdeki hafta en az iki transferi bitireceğiz” dedi. Usta; Junuzovic, Medel ve alternatif stoperlerin yanı sıra Burak Yılmaz için de görüşme yapıyor.

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer beklentisi artarak devam ediyor. Özellikle stoper, orta saha ve hücum hattına takviye isteyen tecrübeli teknik adam, Başkan Muharrem Usta'yla bu konuda uzun bir görüşme yaptı. Başkan Usta, Ersun Yanal'a müjdeli haberi vererek, "Merak etme hocam haftaya kadar en az iki transferi bitireceğiz" dedi. Başkan Usta, daha sonra sosyal medya üzerinden da taraftarların beklentilerine cevap vererek, "Panik yok! Karamsarlığa kapılmayın; gelecekler. İnce eleyip sık dokuyarak yürüyoruz. Nokta atışı olacak, rahat olun" ifadesini kullandı.



JUNUZOVİC, MEDEL VE BURAK

Usta'nın görüştüğü isimler arasında Junuzovic ve Medel'in transferlerini gerçekleştirmeyi çok istediği ancak her ihtimale karşı birçok stoperle da temasta olduğu öğrenildi. Bordo-mavili kulübün taraftarlarının talep ettiği Burak Yılmaz için ise yönetimin tüm şartları zorlaması bekleniyor.





Yunus Emre SEL