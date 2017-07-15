Haftaya uçaklar inecek
Başkan Muharrem Usta, teknik direktör Ersun Yanal ile görüşerek, “Merak etme hocam, önümüzdeki hafta en az iki transferi bitireceğiz” dedi. Usta; Junuzovic, Medel ve alternatif stoperlerin yanı sıra Burak Yılmaz için de görüşme yapıyor.
JUNUZOVİC, MEDEL VE BURAK
Usta'nın görüştüğü isimler arasında Junuzovic ve Medel'in transferlerini gerçekleştirmeyi çok istediği ancak her ihtimale karşı birçok stoperle da temasta olduğu öğrenildi. Bordo-mavili kulübün taraftarlarının talep ettiği Burak Yılmaz için ise yönetimin tüm şartları zorlaması bekleniyor.
Yunus Emre SEL
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:08
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Özgür Dursun özbek ve yönetimi neye tesekkur ediyorki resmen kovdunuz gs da sneijderden önce kovulması gereken en az 10 futbolcu var
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Galatasaray, Sneijder'e teşekkür etti
Toplam 8
Yorum
Aslan HERSEYI YÜZÜNE GÖZÜNE BULASTIRDIN DURSUN SNEIJDERI KOVUYORSUN SABRININ YASINDAKI ADAMIN BONSERVISINE 4 MILYON EURO ÖDÜYORSUN NASIL BIRISIN ?
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Sneijder'dan veda mesajı
Toplam 5
Yorum
cabbar boşversene sevsen giderken para kazandırırdın
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