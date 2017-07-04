 Okay’a Marsilya talip – Fotomaç – 04 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Okay’a talip

    Okay’a Marsilya talip
    Fırtına'nın genç yıldızlarından Okay Yokuşlu'yu Fransız ekiplerinden Marsilya'nın istediği iddia edildi.

    Fransız medyasında çıkan haberlere göre genç orta saha uzun süredir takip eden Marsilya'nın resmi teklife hazırlandığı yazıldı. Ancak yönetim Okay'ı kesinlikle satmayı düşünmüyor.
    1. 04 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Okay’a Marsilya talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.