Okay’a Marsilya talip

Fırtına'nın genç yıldızlarından Okay Yokuşlu'yu Fransız ekiplerinden Marsilya'nın istediği iddia edildi.



Fransız medyasında çıkan haberlere göre genç orta saha uzun süredir takip eden Marsilya'nın resmi teklife hazırlandığı yazıldı. Ancak yönetim Okay'ı kesinlikle satmayı düşünmüyor.