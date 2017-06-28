Serdar’a süre verildi

Fırtına, Spartak Moskova’nın 30 yaşındaki stoperi Serdar Taşçı’ya 2 Temmuz’da başlayacak kampa kadar süre tanıdı.

Bordo-mavili yönetimin, daha önce prensipte anlaştığı Serdar Taşçı'nın transferinde kulübünün çıkardığı sorunları henüz aşamadığı öğrenildi. Takımının hazırlık kampına katılan Taşçı'dan kulübüyle yapılan transfer görüşmelerinde yardımcı olmasını isteyen yönetim bu transfer için 2 Temmuz'a kadar süre verdi. Bu süre içinde tecrübeli futbolcunun bonservisi için Spartak Moskova'nın makul seviyelere inmemesi durumunda bordo-mavili kulüp alternatif isimlere yönelecek.



62 MAÇTA OYNAYIP 3 GOL ATTI

Karadeniz ekibinin Serdar ile 1 milyon 800 bin euro'ya anlaştığı biliniyor. Bayern Münih kariyeri de bulunan 30 yaşındaki stoper geçen sezon Rus ekibi Spartak Moskova'da 19 maçta 1534 dakika süre aldı. Rus ekibi ile şu ana kadar 62 maça çıkan ve 3 gol atan ve 1 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacının babası Nihat Taşçı, oğlunun Trabzonspor formasını giymesini istiyor.