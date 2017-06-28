Serdar’a süre verildi
Fırtına, Spartak Moskova’nın 30 yaşındaki stoperi Serdar Taşçı’ya 2 Temmuz’da başlayacak kampa kadar süre tanıdı.
62 MAÇTA OYNAYIP 3 GOL ATTI
Karadeniz ekibinin Serdar ile 1 milyon 800 bin euro'ya anlaştığı biliniyor. Bayern Münih kariyeri de bulunan 30 yaşındaki stoper geçen sezon Rus ekibi Spartak Moskova'da 19 maçta 1534 dakika süre aldı. Rus ekibi ile şu ana kadar 62 maça çıkan ve 3 gol atan ve 1 asist yapan 1.86 boyundaki savunmacının babası Nihat Taşçı, oğlunun Trabzonspor formasını giymesini istiyor.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:23
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
şaka şaka gibi yaa :D burak bitti denildigi sezon 17 gol atıodu bu kral ilan ediliyor bide sahte haberlerle kandırıyorlar bu bjklileri
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Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 14
Yorum
Özgür Bonservisler toplam15.5 milyon euro 4,3,5 yıllık sabitler 23.9 milyon euro maç toplam39.5 maç başıları ile 42 yi buluyor araştır istersen
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Tosun Paşa kıymete bindi
Toplam 11
Yorum
SMOKİE ÇİFT AYAKLI ŞUTÖR VE BİTİRİCİĞİ YÜKSEK TEKNİK KAÇ TANE TÜRK FORVET TANIYOSUN MERAK ETTİM ? :D renktaş
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