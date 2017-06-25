Takım aranıyor!
Yeni ?sezon öncesi kadrosunda gençlerle birlikte 41 oyuncusu bulunan Trabzonspor'da birçok isimle yollar ayrılacak.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:07
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
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