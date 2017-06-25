 Takım aranıyor! – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Takım aranıyor!

    Takım aranıyor!

    Yeni ?sezon öncesi kadrosunda gençlerle birlikte 41 oyuncusu bulunan 'da birçok isimle yollar ayrılacak.

    Yeni dönemde 24-25 kişilik oyuncu kadrosu ile mücadele etmeyi düşünen Trabzonspor'da Muhammet Demir, Aykut Demir, Sefa Yılmaz, Musa Nizam, Ramazan Övüç, İbanez, Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara gibi isimlerin takımdan ayrılacaklar arasında yer aldığı ifade edildi. Bu futbolcuların kendilerine takım aradığı dile getiriliyor.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:07
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