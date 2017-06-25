 Castillo’ya resmi teklif – Fotomaç – 25 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Castillo’ya resmi teklif

    Castillo’ya resmi teklif
    Bordo-mavililerin Kolombiyalı orta saha oyuncusu 'ya Villarreal'in talip olduğu öne sürüldü. İspanyol ekibinin, teknik direktör Ersun Yanal'ın bırakmak istemediği 24 yaşındaki yıldız için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi. Ajax'ın Mas için yaptığı teklifi geri çeviren bordo-mavililerin, Castillo'yu da bırakmayı düşünmediği belirtildi.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Castillo’ya resmi teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.