 Çalışmalarımız sürüyor – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Çalışmalarımız sürüyor

    Çalışmalarımız sürüyor
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, takviye için çalıştıklarını söyledi. Çubukçu, "Kucka için başkanımız gidiyor. Umarım güzel haberlerle dönecek. Visca için de girişimlerimiz, temaslarımız tam gaz devam ediyor" ifadesini kullandı.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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