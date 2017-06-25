Çalışmalarımız sürüyor

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, takviye için çalıştıklarını söyledi. Çubukçu, "Kucka için başkanımız gidiyor. Umarım güzel haberlerle dönecek. Visca için de girişimlerimiz, temaslarımız tam gaz devam ediyor" ifadesini kullandı.