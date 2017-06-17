 Zeki’ye dört takım talip – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Zeki’ye dört takım talip

    Zeki’ye dört takım talip
    Bordo-mavili takımda gidecek ilk isim belli oldu: . Pereira'nın yedeği olan ve geçen sezon 17 maça çıkıp 1 asist yapan Zeki'ye Bursaspor, Kayserispor ve Karabükspor talip oldu. Öte yandan 25 yaşındaki oyuncunun kararının ise henüz netleşmediği ifade edildi.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:42
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