 Doumbia heyecanı – Fotomaç – 17 Haziran 2017
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    17 Haziran 2017, Cumartesi
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    Doumbia heyecanı

    Doumbia heyecanı
    Karadeniz ekibi, taraftarları heyecanlandıracak ve takıma önemli katkı yapacak bir isim olarak gündemine aldığı forvet için görüşmelere resmen başladı. 29 yaşındaki Fildişi Sahilli golcüyü Roma'dan kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen yönetimin önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek bu konudaki teklifini yapacağı öğrenildi. Bu arada bordo-mavili taraftarlar Doumbia'nın isminin Trabzonspor ile anılması nedeniyle büyük heyecan yaşadı. Sosyal medya üzerinden Başkan Muharrem Usta'yı mesaj yağmuruna tutan bordo-mavili taraftarlar, yıldız oyuncunun transferinin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptı.
    1. 17 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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