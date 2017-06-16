 Zeki Yavru ayrılıyor – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    ayrılıyor

    Zeki Yavru ayrılıyor
    Fırtına'da fazla forma şansı bulamayan sağ bek hakkında da konuşan Başkan Usta, oyuncuyla ilişik keseceklerini açıkladı. Usta, "Zeki Yavru ile yollarımızı ayırıyoruz. Kendisi de oynamak istediği bir kulübe gitmek istiyor. Bunu bize iletti. Zeki gelecek sezon kadromuzda olmayacak" ifadelerini kullandı.
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:53
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