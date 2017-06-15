 Khacheridi için menajerine davet – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Khacheridi için menajerine davet

    Khacheridi için menajerine davet
    Bordo-mavililer, Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona eren Ukraynalı stoper ile temaslarını hızlandırdı. Güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro civarı olan Khacheridi, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Ön görüşmelerde önemli yol alan yönetim, 29 yaşındaki savunmacının menajerini İstanbul'a davet etti. Anlaşma sağlanırsa imzalar atılacak.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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