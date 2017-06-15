 Adem Büyük için hamle – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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HEPSİ
    15 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    için hamle

    Adem Büyük için hamle

    Transfer döneminde ismi sık sık büyük takımlarla anılan ve geçtiğimiz günlerde 'a yeşil ışık yakan ismi için bordo-mavili kulüp harekete geçti.

    Kasımpaşa'nın adeta beyni olan için 'un paket bir teklif hazırlayacağı ve takas yolu ile transfer girişiminde bulunacağı öğrenildi. 2018 yılında sözleşmesi sonra erecek 29 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 30 maçta 13 gol atıp 7 de asist yapma başarısı göstererek 20 gole direkt katkı yaptı. Trabzonspor altyapısında yetişen Adem, asıl mevkisi sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve forvette de görev yapabiliyor.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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