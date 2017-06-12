Yusuf Yazıcı'nın dikkat çeken yükselişi
Trabzonspor'un ardından A Milli Takım'ın da parlayan yıldızları arasına giren Yusuf Yazıcı'nın ilginç yükselişi dikkat çekiyor. Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasıyla Trabzonspor'un vazgeçilmezi olan genç oyuncu, Arda Turan'ın gidişiyle de A Milli Takım'ın yeni 10 numarası oldu.
Mehmet Ekici'yi aratmadı
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un devre arasında sözleşmesini yenilemek için masaya oturduğu ancak anlaşma sağlanamaması üzerine kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici'yi aratmadı. Mehmet Ekici, bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 17 maçta 1553 dakika sahada kalırken, 3 gollük performans sergiledi. Asisti bulunmayan Ekici'nin kadro dışı bırakılmasının ardından düzenli olarak forma şansı bulan Yusuf Yazıcı ise ligde forma giydiği 18 maçta 4 gol ve 6 asist yapan oyuncu takıma önemli katkıda bulundu.
A Milli Takım'ın yeni 10 numarası oldu
Bordo-mavililerin parlayan yıldızı Yusuf Yazıcı, altyapısından yetiştiği ve bir anda forma şansı bulduğu Trabzonspor'da yaşadığı tablonun bir benzerini de A Milli Takım'da yaşadı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı bırakılan ve ardından A Milli Takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan'ın 10 numaralı formasını genç yıldız Yusuf Yazıcı'ya verdi. Yusuf, kendisine verilen 10 numaralı forma altında çıktığı ilk resmi maçını ise yaptığı güzel asist ile süsledi.
Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı bırakmayacak
Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve örnek olarak gösterilen Yusuf Yazıcı, gelecek sezonki kadronun içinde yer alacak oyuncuların başında geliyor. Transferde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden bordo-mavili yönetim, Yusuf Yazıcı'yı kesinlikle satmayı düşünmüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Karadeniz ekibi çok uçuk bir teklif gelmedikçe kadrodan kimseyi bırakmayacak.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:46
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İşte taraftar işte şampiyon
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu Beklenilen gayet normal bir netice ! Farkli isimler olsaydı,, işte o zaman sansasyon yahut skandal tabir edilen bir haber olurdu !
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Rhodolfo, Flamengo'da
Toplam 1
Yorum
tolgakaleoglu yolun açık olsun reisss
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''Dünya etrafında dönmüyor!'
Toplam 27
Yorum
adnalı ya artık şu arda turanı bırakın arkadaşlar utanmazsanız arda haklı takıma yeniden dönsün diyeceksiniz ya artık gençlerin zamanı geldi yeter
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