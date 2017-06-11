 Zoran Tosic ile yola devam – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    ile yola devam

    Zoran Tosic ile yola devam
    Karadeniz ekibinin gündeminde olduğu öne sürülen ama Başkan Muharrem Usta'nın "İlgilenmiyoruz" dediği Zoran Tosic için menajeri Boban Simic'ten açıklama geldi. CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta sahanın menajeri Simic, "Tosic'in sözleşmesi bitti ama kulüple tekrar anlaşmaya yakınız" dedi. CSKA Moskova'nın CEO'su Babayev de Tosic'i takımda tutmak istediklerini belirtti.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:01
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