Zoran Tosic ile yola devam

Karadeniz ekibinin gündeminde olduğu öne sürülen ama Başkan Muharrem Usta'nın "İlgilenmiyoruz" dediği Zoran Tosic için menajeri Boban Simic'ten açıklama geldi. CSKA Moskova ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta sahanın menajeri Simic, "Tosic'in sözleşmesi bitti ama kulüple tekrar anlaşmaya yakınız" dedi. CSKA Moskova'nın CEO'su Babayev de Tosic'i takımda tutmak istediklerini belirtti.