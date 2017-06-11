Nokta transfer için yoğun çaba
Ligin devre arasında yapılan nokta transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, 2017-2018 sezonu öncesinde kadro kalitesini daha da arttırmayı planlıyor.
BÜYÜK KATKI SAĞLADILAR
Süper Lig'in ilk yarısında istenilen takım performansını yakalayamayan Trabzonspor, devre arasında Rodallega, Mas, Pereira, Medjani ve Olcay Şahan'ı transfer etmişti. Alt yapı oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı ise takıma adapte ederek takım performansını yukarıya çeken Karadeniz ekibi, yenilenen kadrosuyla alt sıralardan kurtularak zirveye oynayan bir takım görüntüsüne bürünmüştü.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:58
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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