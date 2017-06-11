 Nokta transfer için yoğun çaba – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Nokta transfer için yoğun çaba

    Nokta transfer için yoğun çaba

    Ligin devre arasında yapılan nokta transferlerle kadrosunu güçlendiren , 2017-2018 sezonu öncesinde kadro kalitesini daha da arttırmayı planlıyor.

    Bu konuda önemli bir mesafe alan Karadeniz temsilcisi hata yapmamak için büyük bir özen gösteriyor, ince eleyip sık dokuyor.

    BÜYÜK KATKI SAĞLADILAR
    Süper Lig'in ilk yarısında istenilen takım performansını yakalayamayan Trabzonspor, devre arasında Rodallega, Mas, Pereira, Medjani ve Olcay Şahan'ı transfer etmişti. Alt yapı oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı ise takıma adapte ederek takım performansını yukarıya çeken Karadeniz ekibi, yenilenen kadrosuyla alt sıralardan kurtularak zirveye oynayan bir takım görüntüsüne bürünmüştü.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:58
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