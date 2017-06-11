 İsmail Köybaşı iddiası – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    iddiası

    İsmail Köybaşı iddiası
    Fenerbahçe'nin sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı 'nı Trabzonspor'un istediğini iddia edildi. Hatta milli sol bek için Kanarya'ya 1.5 milyon euro'luk teklif sunulduğu öne sürüldü. Köybaşı'nın menajeri Batur Altıparmak ise "İsmail için teklif gelmedi. Kesinlikle böyle bir şey yok" dedi.
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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