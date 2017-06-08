Yine Avrupa’da yok
Ligi 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa'dan 13 sezon aradan sonra art arda 2 sezon uzak kaldı.
10 MAÇLIK ÇIKIŞ 6 MAÇLIK DÜŞÜŞ
Bordo-mavililer, sezon içerisinde en başarılı dönemi ikinci yarının başlamasıyla yaşadı. Trabzonspor ilk 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligde 5. sıraya kadar yükselirken, ilk 4 ve Avrupa kupalarında iddialı konuma geldi. Karadeniz ekibi, en kötü seriyi ise sezonun son 6 haftasında gösterdi. Bordo-mavililer, son 6 haftada 2 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet yüzü görmedi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:13
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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