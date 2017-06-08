Yine Avrupa’da yok

Ligi 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa'dan 13 sezon aradan sonra art arda 2 sezon uzak kaldı.

Son olarak 2000-01, 2001-02 ve 2002-03'te üst üste 3 dönem Avrupa'da yer alamayan Fırtına, 2016- 2017'nin ardından gelecek sezon da Avrupa'da mücadele edemeyecek. Bordo-mavililer, 13 sezon sonra ilk kez üst üste 2 dönem Avrupa'da yok.



10 MAÇLIK ÇIKIŞ 6 MAÇLIK DÜŞÜŞ

Bordo-mavililer, sezon içerisinde en başarılı dönemi ikinci yarının başlamasıyla yaşadı. Trabzonspor ilk 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligde 5. sıraya kadar yükselirken, ilk 4 ve Avrupa kupalarında iddialı konuma geldi. Karadeniz ekibi, en kötü seriyi ise sezonun son 6 haftasında gösterdi. Bordo-mavililer, son 6 haftada 2 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galibiyet yüzü görmedi.