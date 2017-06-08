Popov için geri sayım
Fırtına, Spartak Moskova’nın 10 numarası İvelin Popov ile anlaştı. Ancak kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki yıldızın bonservis sorunu çözülmeye çalışıyor
Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Popov ve menajeriyle yapılan görüşmelerde her konuda anlaşmaya varılırken, tecrübeli futbolcu Gaziantepspor'da oynadığı dönemden hatırladığı Trabzon'da forma giymeyi istediğini belirtti. Ancak kulübüyle uzun süreli sözleşmesi bulunan oyuncu için şu ana kadar yapılan bonservis görüşmelerinde istenen seviyeye inilemedi.
Popov için en son 2 milyon 300 bin euro'luk bir teklif yapan bordo-mavili kulübün fiyatı biraz daha artırmayı planladığı yine de transferin gerçekleşmemesi durumunda ise oyuncuyu kiralamak için bir teklif yapacağı öğrenildi.
YUNUS EMRE SEL
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:11
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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