 Popov için geri sayım – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    için geri sayım

    Popov için geri sayım

    Fırtına, Spartak Moskova’nın 10 numarası İvelin ile anlaştı. Ancak kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki yıldızın bonservis sorunu çözülmeye çalışıyor

    Trabzonspor, bir süredir ilgilendiği Bulgar 10 numara İvelin 'un transferinde sona çok yaklaştı.

    Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Popov ve menajeriyle yapılan görüşmelerde her konuda anlaşmaya varılırken, tecrübeli futbolcu Gaziantepspor'da oynadığı dönemden hatırladığı Trabzon'da forma giymeyi istediğini belirtti. Ancak kulübüyle uzun süreli sözleşmesi bulunan oyuncu için şu ana kadar yapılan bonservis görüşmelerinde istenen seviyeye inilemedi.

    Popov için en son 2 milyon 300 bin euro'luk bir teklif yapan bordo-mavili kulübün fiyatı biraz daha artırmayı planladığı yine de transferin gerçekleşmemesi durumunda ise oyuncuyu kiralamak için bir teklif yapacağı öğrenildi.

    YUNUS EMRE SEL
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:11
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