 Büyük heyecan – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Büyük heyecan

    Büyük heyecan

    Trabzonspor taraftarı, yapılacak takviyeleri merak içinde bekliyor

    Bordo-mavili taraftarlar, yapılacak takviyeler için bekleyişe geçti. Çalışmaların erken başlaması ve gündeme birçok ismin gelmesi nedeniyle takviyelerin bir an ön önce bitirilmesini bekleyen bordo-mavililer, 50. yıl için kurulacak iddialı kadronun temellerinin atılmasını istiyor.

    Taraftarları en çok heyecanlandıran iddialar ise Spartak Moskova'dan Serdar Taşçı (30-Stoper), Osmanlıspor'dan N'Diaye (26-Orta saha) ve Beşiktaş'tan Tolgay Arslan (26-Orta saha) oldu. Üç oyuncu için geri sayılma geçen ve girişimlerini sürdürün yönetim, takviyeleri sezon öncesi kampa kadar tamamlamak istiyor. Elini hızlı tutan bordo-mavililerin kısa sürede isimleri KAP'a bildirmesi bekleniyor.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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