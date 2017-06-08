Büyük heyecan

Trabzonspor taraftarı, yapılacak takviyeleri merak içinde bekliyor

Bordo-mavili taraftarlar, yapılacak takviyeler için bekleyişe geçti. Çalışmaların erken başlaması ve gündeme birçok ismin gelmesi nedeniyle takviyelerin bir an ön önce bitirilmesini bekleyen bordo-mavililer, 50. yıl için kurulacak iddialı kadronun temellerinin atılmasını istiyor.



Taraftarları en çok heyecanlandıran iddialar ise Spartak Moskova'dan Serdar Taşçı (30-Stoper), Osmanlıspor'dan N'Diaye (26-Orta saha) ve Beşiktaş'tan Tolgay Arslan (26-Orta saha) oldu. Üç oyuncu için geri sayılma geçen ve girişimlerini sürdürün yönetim, takviyeleri sezon öncesi kampa kadar tamamlamak istiyor. Elini hızlı tutan bordo-mavililerin kısa sürede isimleri KAP'a bildirmesi bekleniyor.