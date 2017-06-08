Benden 5 kat daha iyi
Fırtına’nın genç yıldızı, Ersun Yanal’ın bu sezon sadece 16 dakika oynattığı 17 yaşındaki Aldülkadir için, “Benden 5 kat daha iyi, Oynarsa ülkeyi ayağa kaldırır” dedi
- Hâlâ kendimi altyapıdaki Yusuf Yazıcı gibi görüyorum. İçimde inanılmaz bir futbol açlığı var. Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum. Eksiklerimin farkındayım. Sadece saha içi değil, saha dışı çalışmalar da yapıyorum.
- Maçta asla heyecanlanmam. Arkadaşlarım, 'Birçok yıldız futbolcuyla oynuyorsun. Çok heyecanlı olmalı' diye soruyorlar. Ama ben asla o düşünceye kapılmıyorum.
- Olcay ağabeyin bana inanılmaz bir katkısı var. Kaptanımızdan da büyük destek görüyorum; ama genelde Olcay ağabeyin yanındayım. Sanki Allah tarafından gönderildi.
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
- Futbola sol açık olarak başladım ancak orta sahada oynamak istiyordum. Ben her zaman topla oynamayı çok istiyordum. Bunu sol açık mevkiinde yapmanız çok zor. Şu anki pozisyonum benim için ideal olanı.
- Gelecek sezon kulübümüzün 50'nci yılı. Şampiyonluk istiyoruz. Bunu başarabiliriz. Uzun vadede Avrupa'da oynamak isterim tabii ki.
- Diğer gençler Furkan Taş ve Abdülkadir Ömür ile kardeş gibiyiz. Abdülkadir'e 'Benden 5 kat daha iyisin. Büyük oyuncu olacaksın. Sadece inan ve çalış' diyorum. İnanılmaz bir futbolcu. Oynamaya başladığında ülkede en çok konuşulan futbolcu olacak diye düşünüyorum. Sahada her an her şeyi yapabilecek bir yeteneği var.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:08
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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