Benden 5 kat daha iyi

sezonunda A takım formasıyla 22 maçta 6 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyan, bordo-mavili kulübün dergisine önemli açıklamalar yaptı. Eksiklerinin farkında olduğunu kaydeden genç oyuncu, özetle şunları söyledi:kendimi altyapıdaki Yusuf Yazıcı gibi görüyorum. İçimde inanılmaz bir futbol açlığı var. Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum. Eksiklerimin farkındayım. Sadece saha içi değil, saha dışı çalışmalar da yapıyorum.asla heyecanlanmam. Arkadaşlarım, 'Birçok yıldız futbolcuyla oynuyorsun. Çok heyecanlı olmalı' diye soruyorlar. Ama ben asla o düşünceye kapılmıyorum.ağabeyin bana inanılmaz bir katkısı var. Kaptanımızdan da büyük destek görüyorum; ama genelde Olcay ağabeyin yanındayım. Sanki Allah tarafından gönderildi.sol açık olarak başladım ancak orta sahada oynamak istiyordum. Ben her zaman topla oynamayı çok istiyordum. Bunu sol açık mevkiinde yapmanız çok zor. Şu anki pozisyonum benim için ideal olanı.sezon kulübümüzün 50'nci yılı. Şampiyonluk istiyoruz. Bunu başarabiliriz. Uzun vadede Avrupa'da oynamak isterim tabii ki.gençler Furkan Taş ve Abdülkadir Ömür ile kardeş gibiyiz. Abdülkadir'e 'Benden 5 kat daha iyisin. Büyük oyuncu olacaksın. Sadece inan ve çalış' diyorum. İnanılmaz bir futbolcu. Oynamaya başladığında ülkede en çok konuşulan futbolcu olacak diye düşünüyorum. Sahada her an her şeyi yapabilecek bir yeteneği var.