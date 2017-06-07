 Ndiaye hayırlı olsun – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Ndiaye hayırlı olsun

    Ndiaye hayırlı olsun

    26 yaşındaki Senegalli orta saha için ’a 2 milyon euro’nun yanı sıra Aykut Demir, Muhammet ile Aytaç-Musa-Sefa’dan en az ikisi verilecek. Birkaç gün içinde açıklama bekleniyor.

    Gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım kurmak isteyen Trabzonspor, ilk transfer bombasını patlattı. Bordo-mavililerin, uzun zamandır transfer etmek istediği 'un orta alandaki yıldızı Badou Ndiaye'nin transferinde mutlu sona ulaştığı ve birkaç gün içinde resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi. Önce oyuncu ile masaya oturan ve el sıkışan Trabzonspor'un başkent ekibini de takas+para formülü ile ikna ettiği öğrenildi. Bordo-mavililer, 2 milyon euro'nun yanında en az 3 oyuncu verecek. 'un Ndiaye için Aykut Demir ile Muhammet Demir'in yanında Sefa-Aytaç ve Musa Nizam üçlüsünden en az ikisini Osmanlıspor'a verileceği ifade edildi.

    TAKAS+PARA
    Trabzonspor'un Ndiaye'nin transferini kısa sürede açıkladıktan sonra 18 Haziran'da başlayacak transfer döneminde resmi imzayı attıracağı ifade edildi. Ndiaye için Başkan Muharrem Usta'nın geçen hafta Ankara'da temaslar bulunduğu ve dün mutlu sona ulaşılmasını sağladığı belirtildi. 26 yaşındaki Ndiaye bu sezon Osmanlıspor formasıyla 42 maça çıktı, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Karadeniz ekibinin tecrübeli oyuncuya 4 yıllık imza attırması bekleniyor.

    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:45
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