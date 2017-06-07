Ndiaye hayırlı olsun
26 yaşındaki Senegalli orta saha için Osmanlıspor’a 2 milyon euro’nun yanı sıra Aykut Demir, Muhammet ile Aytaç-Musa-Sefa’dan en az ikisi verilecek. Birkaç gün içinde açıklama bekleniyor.
Gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım kurmak isteyen Trabzonspor, ilk transfer bombasını patlattı. Bordo-mavililerin, uzun zamandır transfer etmek istediği Osmanlıspor'un orta alandaki yıldızı Badou Ndiaye'nin transferinde mutlu sona ulaştığı ve birkaç gün içinde resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi. Önce oyuncu ile masaya oturan ve el sıkışan Trabzonspor'un başkent ekibini de takas+para formülü ile ikna ettiği öğrenildi. Bordo-mavililer, 2 milyon euro'nun yanında en az 3 oyuncu verecek. Trabzonspor'un Ndiaye için Aykut Demir ile Muhammet Demir'in yanında Sefa-Aytaç ve Musa Nizam üçlüsünden en az ikisini Osmanlıspor'a verileceği ifade edildi.
TAKAS+PARA
Trabzonspor'un Ndiaye'nin transferini kısa sürede açıkladıktan sonra 18 Haziran'da başlayacak transfer döneminde resmi imzayı attıracağı ifade edildi. Ndiaye için Başkan Muharrem Usta'nın geçen hafta Ankara'da temaslar bulunduğu ve dün mutlu sona ulaşılmasını sağladığı belirtildi. 26 yaşındaki Ndiaye bu sezon Osmanlıspor formasıyla 42 maça çıktı, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Karadeniz ekibinin tecrübeli oyuncuya 4 yıllık imza attırması bekleniyor.
TAKAS+PARA
Trabzonspor'un Ndiaye'nin transferini kısa sürede açıkladıktan sonra 18 Haziran'da başlayacak transfer döneminde resmi imzayı attıracağı ifade edildi. Ndiaye için Başkan Muharrem Usta'nın geçen hafta Ankara'da temaslar bulunduğu ve dün mutlu sona ulaşılmasını sağladığı belirtildi. 26 yaşındaki Ndiaye bu sezon Osmanlıspor formasıyla 42 maça çıktı, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Karadeniz ekibinin tecrübeli oyuncuya 4 yıllık imza attırması bekleniyor.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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