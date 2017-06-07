 Kucka seferberliği – Fotomaç – 07 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kucka seferberliği

    Kucka seferberliği

    Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği 'ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için yönetim seferberlik ilan etti.

    Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal da Slovak yıldız için, "Müthiş bir tecrübesi var ve bize kalite katacağından şüphemiz yok" yorumunda bulundu. Bordo-mavililer kiralama teklifi yapmayı planlasa da bonservis için de 'ın kapısını çalacak. Ancak Kucka için G.Saray'dan sonra bir rakip daha çıktı. Torino'nun Kucka'yı kadrosuna katmaya oldukça istekli olduğu ve bu noktada Milan'a ilk resmi teklifi yaptığı öğrenildi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın bu transfer için Milano'ya yapacağı ziyareti erkene çekmesi bekleniyor. 1.86 boyundaki yıldız, oyun zekası ve tekniğin yanı sıra gücü ve hırsıyla dikkat çekiyor. Sparta Prag'da parlayan tecrübeli oyuncu 2011'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle Genoa'ya, 2015'te ise 3 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Kucka, Slovak Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Milan'da bu sezon 33 maçta forma giyen Kucka, 4 gole imza attı.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kucka seferberliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.