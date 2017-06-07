Kucka seferberliği
Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği Milan'ın 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Juraj Kucka için yönetim seferberlik ilan etti.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal da Slovak yıldız için, "Müthiş bir tecrübesi var ve bize kalite katacağından şüphemiz yok" yorumunda bulundu. Bordo-mavililer kiralama teklifi yapmayı planlasa da bonservis için de Milan'ın kapısını çalacak. Ancak Kucka için G.Saray'dan sonra bir rakip daha çıktı. Torino'nun Kucka'yı kadrosuna katmaya oldukça istekli olduğu ve bu noktada Milan'a ilk resmi teklifi yaptığı öğrenildi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın bu transfer için Milano'ya yapacağı ziyareti erkene çekmesi bekleniyor. 1.86 boyundaki yıldız, oyun zekası ve tekniğin yanı sıra gücü ve hırsıyla dikkat çekiyor. Sparta Prag'da parlayan tecrübeli oyuncu 2011'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle Genoa'ya, 2015'te ise 3 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Kucka, Slovak Milli Takımı'nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Milan'da bu sezon 33 maçta forma giyen Kucka, 4 gole imza attı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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