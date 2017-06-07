7 yıllık kupa hasreti
En son 2009-2010’da Şenol Güneş ile Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe’yi 3-1, Süper Kupa’da da Bursa’yı 3-0 yenip çifte sevinç yaşayan Fırtına, ardından sessizliğe büründü.
Süper Lig'i 51 puanla 6. sırada kapatan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da grup aşamasında elenen Trabzonspor, 7 sezondur kupa hasreti çekiyor. En son 2009-10'da Türkiye Kupası'nda Şanlıurfa'da yapılan final maçında F.Bahçe'yi 3-1, Süper Kupa'dada Bursaspor'u 3-0 yenerek çifte sevinç yaşayan bordo-mavililer, daha sonra kupa kazanamadı. Fırtına, kupa sevincini en son teknik direktör Şenol Güneş'le elde etti. Güneş'in ardından bordo- mavililerde 7 teknik adam görev yaparken kupa kazanma başarısı gösteremediler.
EFSANE ÖZYAZICI
Trabzonspor, Ahmet Suat Özyazıcı döneminde 4, Özkan Sümer döneminde de 2 kez lig şampiyonluk kupası almıştı. Müzede Birinci Lig döneminden 27 kupa bulunuyor. Bordo-mavililerde 6 lig şampiyonluğu kupası, 8 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 5 Başbakanlık Kupası yer alıyor.
EFSANE ÖZYAZICI
Trabzonspor, Ahmet Suat Özyazıcı döneminde 4, Özkan Sümer döneminde de 2 kez lig şampiyonluk kupası almıştı. Müzede Birinci Lig döneminden 27 kupa bulunuyor. Bordo-mavililerde 6 lig şampiyonluğu kupası, 8 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 5 Başbakanlık Kupası yer alıyor.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
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