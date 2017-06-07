7 yıllık kupa hasreti

Süper Lig'i 51 puanla 6. sırada kapatan,'nda da grup aşamasında elenen, 7 sezondur kupa hasreti çekiyor. En son 2009-10'da'nda Şanlıurfa'da yapılan final maçında'yi 3-1, Süper Kupa'dada'u 3-0 yenerek çifte sevinç yaşayan, daha sonra kupa kazanamadı. Fırtına, kupa sevincini en son teknik direktör'le elde etti. Güneş'in ardından bordo- mavililerde 7 teknik adam görev yaparken kupa kazanma başarısı gösteremediler.Ahmetdönemindedöneminde de 2 kez lig şampiyonluk kupası almıştı. Müzede Birinci Lig döneminden 27 kupa bulunuyor.6 lig şampiyonluğu kupası, 8 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 5 Başbakanlık Kupası yer alıyor.