 7 yıllık kupa hasreti – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    7 yıllık kupa hasreti

    7 yıllık kupa hasreti

    En son 2009-2010’da Şenol Güneş ile Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe’yi 3-1, Süper Kupa’da da Bursa’yı 3-0 yenip çifte sevinç yaşayan Fırtına, ardından sessizliğe büründü.

    Süper Lig'i 51 puanla 6. sırada kapatan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da grup aşamasında elenen Trabzonspor, 7 sezondur kupa hasreti çekiyor. En son 2009-10'da Türkiye Kupası'nda Şanlıurfa'da yapılan final maçında F.Bahçe'yi 3-1, Süper Kupa'dada Bursaspor'u 3-0 yenerek çifte sevinç yaşayan bordo-mavililer, daha sonra kupa kazanamadı. Fırtına, kupa sevincini en son teknik direktör Şenol Güneş'le elde etti. Güneş'in ardından bordo- mavililerde 7 teknik adam görev yaparken kupa kazanma başarısı gösteremediler.

    EFSANE ÖZYAZICI
    , Ahmet Suat Özyazıcı döneminde 4, Özkan Sümer döneminde de 2 kez lig şampiyonluk kupası almıştı. Müzede Birinci Lig döneminden 27 kupa bulunuyor. Bordo-mavililerde 6 lig şampiyonluğu kupası, 8 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 5 Başbakanlık Kupası yer alıyor.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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