 Hem zirve hem sorgu! – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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HEPSİ
    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Hem zirve hem sorgu!

    Hem zirve hem sorgu!
    Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal'ın yarın bir araya gelerek, takımın durumunu ve transferde izlenecek yolu masaya yatıracakları belirtildi. Usta'nın toplantıda 2-1 kaybedilen Bursaspor maçında sergilenen kötü futbolla ilgili de hesap sorması bekleniyor.
    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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