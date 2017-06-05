Hem zirve hem sorgu!

Başkan Muharrem Usta ile teknik direktör Ersun Yanal'ın yarın bir araya gelerek, takımın durumunu ve transferde izlenecek yolu masaya yatıracakları belirtildi. Usta'nın toplantıda 2-1 kaybedilen Bursaspor maçında sergilenen kötü futbolla ilgili de hesap sorması bekleniyor.