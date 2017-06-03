 Taraftara uyarı yapıldı – Fotomaç – 03 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Taraftara uyarı yapıldı

    Taraftara uyarı yapıldı

    Karadeniz ekibinin yönetimi, Bursaspor maçı öncesi taraftarını uyardı.

    Resmi siteden yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın rakip takımlara yönelik kötü tezahüratları kulübümüzün ciddi oranda ceza ödemesine neden olmaktadır. Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmaktadır. Tüm taraftarlarımızdan konuya gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" denildi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:10
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Taraftara uyarı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.