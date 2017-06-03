Taraftara uyarı yapıldı

Karadeniz ekibinin yönetimi, Bursaspor maçı öncesi taraftarını uyardı.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın rakip takımlara yönelik kötü tezahüratları kulübümüzün ciddi oranda ceza ödemesine neden olmaktadır. Bu cezalar her tekrarda katlanarak artmaktadır. Tüm taraftarlarımızdan konuya gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" denildi.