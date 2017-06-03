 Değişen bir şey yok – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Değişen bir şey yok

    Değişen bir şey yok
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Bursaspor maçına kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Çubukçu, "Şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren takımlarla nasıl oynadıysak, Bursaspor'a da aynısını yapacağız. , her maçı almak ister. Ligden düşme tartışmaları içine girmeyiz" dedi.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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