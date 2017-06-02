 Nikola Vukcevic iddiası – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    iddiası

    Nikola Vukcevic iddiası

    Ogenyi Onazi'yi Çin'e satmak isteyen Trabzonspor'un Portekiz'in Spartak Braga takımında forma giyen 'i istediği iddia edildi.

    Bu iddiayı Portekiz'in O Jogo gazetesi ortaya attı. 25 yaşındaki Karadağlı oyuncu, ülkesinin takımı Buducnost Podgorica'da yetişti. Oradan Braga'ya transfer oldu. Ön liberoda görev yapan Vukcevic, bu sezon 37 maçta forma giydi. Oyuncunun değeri 2.5 milyon euro civarında. Takımıyla, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vukcevic, 4 sezondur oynadığı Braga ile toplam 78 maça çıktı ve rakip fileleri 3 kez sarstı.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:03
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