Fatih Tekke ve Gökdeniz gibi
Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Tamsaha dergisi'ne konuştu.
Ayaklarım titremişti
Süper Lig'de ilk olarak bu sezon ilk yarıda oynanan Başakşehir maçında forma giydiğini hatırlatan Aldülkadir, şunları söyledi: "İnanılmaz bir histi. İlk önce ayaklarım titredi. Ağabeyler, 'İdmandaki gibi rahat ol. Kupa maçlarındaki gibi rahat hareket et' diye bana güven verdi. Mehmet ağabeye topu indirmiştim. O vurdu, direkten döndü."
Milli Takım hayal değil
1999 doğumlu orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, A Milli Takımda forma giymenin kendisi için imkansız olmadığını söyledi. Bunun için çok çalıştığını anlatan Abdülkadir, "Fatih Terim hoca gençlere şans verir. 'Bir şey oldum' diyen kaybolup gidiyor, ben çok çalışıyorum ve Allah nasip ederse Milli Takım'da da forma giyeceğim" dedi.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:38
-
Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
-
Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
-
Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
Fatih Tekke ve Gökdeniz gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.