Fatih Tekke ve Gökdeniz gibi

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Tamsaha dergisi'ne konuştu.

Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz gibi olmak istediklerini belirten Ömür şöyle devam etti: "17 yaşındaki bir çocuğu kampa çağırmak bir hoca için tartışılabilir bir karar olabilir. Ama Ersun hoca bana güvendi. 'Ben senin arkandayım' dedi. Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz gibi oyuncular bu takıma nasıl hizmet ettiyse, Yusuf ile ben de aynısını yapmak istiyorum."



Ayaklarım titremişti

Süper Lig'de ilk olarak bu sezon ilk yarıda oynanan Başakşehir maçında forma giydiğini hatırlatan Aldülkadir, şunları söyledi: "İnanılmaz bir histi. İlk önce ayaklarım titredi. Ağabeyler, 'İdmandaki gibi rahat ol. Kupa maçlarındaki gibi rahat hareket et' diye bana güven verdi. Mehmet ağabeye topu indirmiştim. O vurdu, direkten döndü."



Milli Takım hayal değil

1999 doğumlu orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, A Milli Takımda forma giymenin kendisi için imkansız olmadığını söyledi. Bunun için çok çalıştığını anlatan Abdülkadir, "Fatih Terim hoca gençlere şans verir. 'Bir şey oldum' diyen kaybolup gidiyor, ben çok çalışıyorum ve Allah nasip ederse Milli Takım'da da forma giyeceğim" dedi.