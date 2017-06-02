 Esteban belirsizliği – Fotomaç – 02 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Esteban belirsizliği

    Esteban belirsizliği
    2015 yılında Trabzonspor'a transfer edilen kaleci Esteban'ın sözleşmesi 31 Mayıs 2017'de sona erdi. Sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı belli olmayan Kosta Rikali eldivenin idmanlarda çalışmalarına devam ettiği gözlemlendi.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Esteban belirsizliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.