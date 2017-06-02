Büyük takas planı
Bordo-mavili yönetim, Yusuf Erdoğan ile görüşen F.Bahçe’den orta saha Aatıf veya forvet Fernandao ile Medipol Başakşehir’den de orta saha Edin Visca’yı isteyecek
BEDELİ 3 MİLYON EURO
Yusuf'un ise yakın çevresine, "Maalesef bu aşamadan sonra Trabzonspor'da kalmam zor gözüküyor. Durumum kısa zamanda netlik kazanacaktır" dediği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün Yusuf için takas şartlarının oluşmaması durumunda ise 3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlemesi bekleniyor.
İKİSİ DE GÜNDEME GELMİŞTİ
F.Bahçe ile 2019'a kadar sözleşmesi olan Aatıf, takımı ile şu ana kadar 28 maça çıktı ve 6 gol attı. Yine 2019'a kadar mukavelesi bulunan Fernandao da 80 karşılaşmada rakip fileleri 37 kez sarstı. İki futbolcu da daha önce gündeme gelmiş ama alınamamıştı.
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:49
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Bruma Bonservis ücretinden % pay Sporting Lizbon' a verilecek. Zaten oyuncu 12 mil. € alınmıştı. 14.5 mil. € satmak pek mantıklı bir hamle değil
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Bruma Leipzig'le anlaştı
Toplam 20
Yorum
Cimbomlu Bruma yükselmez düşer buraya yazıyorum. Fenerliler kendi başkanını istifaya çağırsın, boş lakırdı
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Yılmaz Vural'dan iddialı açıklamalar
Toplam 6
Yorum
baboş dilerim bu sefer dikiş tuturursun be başkan
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