 Büyük takas planı – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Büyük takas planı

    Büyük takas planı

    Bordo-mavili yönetim, Yusuf Erdoğan ile görüşen F.Bahçe’den orta saha Aatıf veya forvet ile Medipol Başakşehir’den de orta saha Edin Visca’yı isteyecek

    Fırtına ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen teknik direktör Ersun Yanal ile yıldızı barışmadığı için ayrılma kararı alan Yusuf Erdoğan, F.Bahçe ve Başakşehir ile görüşme halinde. Bordo-mavili yönetimin her iki kulüpten de gelmesi muhtemel resmi tekliflere karşılık takas önerisinde bulunacağı ve Başakşehir'den 27 yaşındaki Boşnak orta saha Visca'yı, F.Bahçe'den 30 yaşındaki Faslı orta saha Aatıf veya 30 yaşındaki Brezilyalı forvet Fernandao'yu isteyeceği belirtildi.

    BEDELİ 3 MİLYON EURO
    Yusuf'un ise yakın çevresine, "Maalesef bu aşamadan sonra Trabzonspor'da kalmam zor gözüküyor. Durumum kısa zamanda netlik kazanacaktır" dediği öğrenildi. Bordo-mavili kulübün Yusuf için takas şartlarının oluşmaması durumunda ise 3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlemesi bekleniyor.

    İKİSİ DE GÜNDEME GELMİŞTİ
    F.Bahçe ile 2019'a kadar sözleşmesi olan Aatıf, takımı ile şu ana kadar 28 maça çıktı ve 6 gol attı. Yine 2019'a kadar mukavelesi bulunan da 80 karşılaşmada rakip fileleri 37 kez sarstı. İki futbolcu da daha önce gündeme gelmiş ama alınamamıştı.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
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