 Bursa’yı yeneceğiz – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    Bursa’yı yeneceğiz

    Bursa’yı yeneceğiz
    Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu , Bursaspor maçını kazanacaklarını söyledi. 24 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, "Bu takım gelecek sezon çok önemli işlere imza atacak. Birkaç takviye ile şampiyonluğa oynarız. Ligin ikinci devresinde önemli işlere imza attık ve kapanışı da iyi yapmak istiyoruz. Bunun için Bursaspor'u yeneceğiz " diye konuştu.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:01
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