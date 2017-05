Bursa’yı yeneceğiz

Asbaşkan Ahmet Çubukçu: Trabzon her maçı kazanmak ister. 33 hafta boyunca her maça nasıl çıktıysak, Bursaspor karşılaşmasına da öyle çıkacağız. Ligden düşme tartışmalarının uzağında kalmak istiyoruz.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Bursaspor maçına kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Ligin ikinci yarısında 33 puan topladıklarını dile getiren Çubukçu, "Avrupa kupalarına katılamadık. Camiamızdan özür diliyoruz. Her şeye rağmen bu takım, takviyelerle neler yapabileceğini gösterdi" dedi. Çubukçu, ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Trabzon her maçı kazanmak ister. 33 hafta boyunca her maça nasıl çıktıysak, Bursaspor karşılaşmasına da öyle çıkacağız. Şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren takımlarla nasıl oynadıysak, Bursaspor'a da aynısını yapacağız. Trabzonspor, her maçını yenmek için oynar. Ligden düşme tartışmalarının uzağında kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.