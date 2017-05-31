Avukat Gürsoy ile yollar ayrıldı

Bordo-mavili kulüpte haciz skandalından sonra avukat Anıl Gürsoy Artan'ın görevine son verildiği, müzeden sorumlu Hakan Başağa'nın da durumunun belli olmadığı öğrenildi.

Başkan Muharrem Usta'nın, "Olayda sorumluları ve göz yumanları affetmem, karşılığı olacak" sözlerinin ardından bu şekilde bir yaptırım uygulandığı belirtildi. Mbia, Onazi ve Medjani'nin transferlerinden doğan menajerlik ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle konulan haciz kararının yapılan itirazlar sonucu kaldırılmasının ardından, bordo-mavili kulübün yetkilileri söz konusu borcu yapılandırdı.