 Avukat Gürsoy ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Avukat Gürsoy ile yollar ayrıldı

    Avukat Gürsoy ile yollar ayrıldı

    Bordo-mavili kulüpte haciz skandalından sonra avukat 'ın görevine son verildiği, müzeden sorumlu Hakan Başağa'nın da durumunun belli olmadığı öğrenildi.

    Başkan Muharrem Usta'nın, "Olayda sorumluları ve göz yumanları affetmem, karşılığı olacak" sözlerinin ardından bu şekilde bir yaptırım uygulandığı belirtildi. Mbia, Onazi ve Medjani'nin transferlerinden doğan menajerlik ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle konulan haciz kararının yapılan itirazlar sonucu kaldırılmasının ardından, bordo-mavili kulübün yetkilileri söz konusu borcu yapılandırdı.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
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