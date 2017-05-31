 Adrian’dan ‘alın’ çağrısı – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Adrian’dan ‘alın’ çağrısı

    Adrian’dan ‘alın’ çağrısı

    Polonyalı orta saha,'a geri dönmek istiyor. İki sezon önce 3 milyon 200 bin euro’ya satılan ve şu anda boşta olan Adrian, “Trabzon gel derse dönerim” dedi.

    Bordo-mavili kulübün iki sezon önce 3 milyon 200 bin euro'ya Al Nasr takımına sattığı orta saha oyuncusu son olarak formasını giydiği Al Sharjah tarafından serbest bırakıldı. Devre arasında 'a dönmesi gündemde olan 30 yaşındaki Polonyalı yıldız, yeniden bordo-mavili formayı giymeye hazır olduğunu ileterek, "Trabzonspor'u özledim ve davet ederlerse kabul ederim" dedi.

    115 MAÇTA 20 GOL ATMIŞTI
    Adrian, Karadeniz ekibi ile çıktığı 115 maçta 20 gol atmış, 29 da asist yapmış, etkili ve şık futboluyla göz doldurmuştu. Şimdi Trabzonspor yönetimin bu konuda herhangi bir adım atmayacağı merak ediliyor. Sharjah ile 18 maçta 3 gol kaydeden Adrian, Polonya Milli Takımı'nın formasıyla 40 karşılaşmada fileleri 3 kez sarstı.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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