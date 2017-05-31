Adrian’dan ‘alın’ çağrısı
Polonyalı orta saha,Trabzonspor'a geri dönmek istiyor. İki sezon önce 3 milyon 200 bin euro’ya satılan ve şu anda boşta olan Adrian, “Trabzon gel derse dönerim” dedi.
115 MAÇTA 20 GOL ATMIŞTI
Adrian, Karadeniz ekibi ile çıktığı 115 maçta 20 gol atmış, 29 da asist yapmış, etkili ve şık futboluyla göz doldurmuştu. Şimdi Trabzonspor yönetimin bu konuda herhangi bir adım atmayacağı merak ediliyor. Sharjah ile 18 maçta 3 gol kaydeden Adrian, Polonya Milli Takımı'nın formasıyla 40 karşılaşmada fileleri 3 kez sarstı.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:55
-
O avukatın görevine son verildi
Toplam 5
Yorum
gerçek taraftar taraftar,sen rahat ol geniş takıl, siz son maçta şampiyon olduk diye sevinip sonra stadı yakan acizlerdensin bunu gizleme,uhte olmuş sana o
-
Yeşil formalı göremedi!
Toplam 13
Yorum
Erol Galatasarayın yapacağı yabancı hakem istemek.Bunu her platformda gündeme getirmek.
-
Ve Bruma transferi açıklandı
Toplam 33
Yorum
ALPER70 buruma gibi oyuncu bidaha zor bulunur satılmasa iyiydi
Adrian’dan ‘alın’ çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.