 Onazi hariç tam kadro – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    hariç tam kadro

    Onazi hariç tam kadro

    Fırtına'da F.Bahçe derbisi öncesi tek eksik, kart cezalısı olacak.

    Sakatlığı nedeniyle Başakşehir sınavında forma giyemeyen Okay ile Durica'nın durumlarının iyi olduğu, Ersun Yanal'ın F.Bahçe karşısında 2 oyuncuya da şans tanıyabileceği kaydedildi. Yanal'ın kart cezalısı 'nin yerine geçen hafta Okay'ın yokluğunda orta sahada görev yapan Bero'ya forma vermesi bekleniyor. Yanal'ın ayrıca savunma hattında da değişiklik yaparak Uğur-Durica'dan oluşan ideal kurgusuna dönebileceği belirtildi.

    KAFİLEDE 24 FUTBOLCU VAR
    Bordo-mavililerin İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Furkan, Zeki, Pereira, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Yunus Emre, Medjani, İbanez, Mustafa, Aytaç, Okay, Abdülkadir, Y. Erdoğan, Y. Yazıcı, Olcay, Bero, Castillo, Rodallega ve N'Doye olmak üzere 24 oyuncu yer aldı.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:13
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