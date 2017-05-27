Onazi hariç tam kadro
Fırtına'da F.Bahçe derbisi öncesi tek eksik, kart cezalısı Onazi olacak.
KAFİLEDE 24 FUTBOLCU VAR
Bordo-mavililerin İstanbul kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Furkan, Zeki, Pereira, Durica, Uğur, Mas, Abdurrahim, Yunus Emre, Medjani, İbanez, Mustafa, Aytaç, Okay, Abdülkadir, Y. Erdoğan, Y. Yazıcı, Olcay, Bero, Castillo, Rodallega ve N'Doye olmak üzere 24 oyuncu yer aldı.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:13
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Önümüzdeki sezon için büyük temizlik
Toplam 11
Yorum
Jack Aras Milli takiminda Cikip 10 dakikada gol atiyor Super ligde butun sezon 7 dakika oynuyor Senol Gunes oynatmaya korkuyor gol atar sonra.
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‘Sorun para değil aşağılandım!’
Toplam 23
Yorum
metinn tabi canim paranin önemi olurmuu sn özbek cikti dedi biz kayseri ve bursanin teklifini ilettik begenmedi giiti baska takima imza attin dedi
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"Teklif 9 milyon euro"
Toplam 6
Yorum
dursundurmasinistifa! bos konusuyor, yine sinir oldum
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