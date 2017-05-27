 Hugo Rodallega ilk yarıda gol atmıştı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Hugo ilk yarıda gol atmıştı

    Hugo Rodallega ilk yarıda gol atmıştı
    Karadeniz ekibinin forvetlerinden bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iki farklı takımda toplam 102 şut çekti ve ligin en çok kaleyi deneyen oyuncusu oldu. Bu dönem toplam 9 gol atan Rodallega sezonun ilk yarısında F.Bahçe karşısında Akhisar Bld forması altında bir gol atmış ve bir tane de penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:03
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