 Fener’i yeneceğiz – Fotomaç – 25 Mayıs 2017
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    25 Mayıs 2017, Perşembe
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    Fener’i yeneceğiz

    Fener’i yeneceğiz

    Başkan Usta, “Fenerbahçe derbilerinin ortamı çok farklı oluyor. Sahaya galip gelmek için çıkacağız. Takımımıza inancımız tam” diye konuştu

    Fenerbahçe'yi en son 1997-98 sezonunda İstanbul'da 3-1 yenen Trabzonspor tam 19 yıllık hasrete bu sezon son vermek istiyor. F.Bahçe derbilerinin çok farklı bir atmosferde oynandığını belirten Başkan Muharrem Usta da bu hasrete vurgu yaparak, "Bu maç öncesi inancımız tam" dedi. Usta, F.Bahçe maçının Avrupa'ya gitme adına da çok önemli olduğunu belirterek, "Son haftalarda yaşadığımız kayıplar bizi üzse de hedeflerimizden vazgeçmedik" diye konuştu.

    İYİ BİR KADRO KURACAĞIZ
    Usta, oyuncularının F.Bahçe derbisinin mutlaka kazanılması gerektiğinin bilincinde sahaya çıkacağını da belirterek, "Bizim inancımız tam. Tek hedefimiz galibiyet. Bizim bu seneki en önemli amacımız gelecek sezonun iskelet kadrosunu kurmaktı. Bu noktada yaptığımız çalışmaların karşılığını alacağımız artık iki maç kaldı. 50. yıl için arzuladığımız kadroyu kuracağız" ifadesini kullandı.
    1. 25 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:27
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