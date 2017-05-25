Fener’i yeneceğiz
Başkan Usta, “Fenerbahçe derbilerinin ortamı çok farklı oluyor. Sahaya galip gelmek için çıkacağız. Takımımıza inancımız tam” diye konuştu
İYİ BİR KADRO KURACAĞIZ
Usta, oyuncularının F.Bahçe derbisinin mutlaka kazanılması gerektiğinin bilincinde sahaya çıkacağını da belirterek, "Bizim inancımız tam. Tek hedefimiz galibiyet. Bizim bu seneki en önemli amacımız gelecek sezonun iskelet kadrosunu kurmaktı. Bu noktada yaptığımız çalışmaların karşılığını alacağımız artık iki maç kaldı. 50. yıl için arzuladığımız kadroyu kuracağız" ifadesini kullandı.
- 25 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:27
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Toplam 16
Yorum
ejder 54 antalyanın başında bulunan rıza hoca ersun yanaldan kat kat başarılı en azından uefaya gitmek için mücadele ediyoruz diyor ersun da o da yok
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Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı
Toplam 4
Yorum
FB Eylülde 34 yaşında olacak ve son transferini yapacak hem bonservis i var hemde yılda 3 milyon euro alıyormuş yazık FB de Scout ekibi yok mu?
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Mario Gomez G.Saray'a
Toplam 45
Yorum
metinn 11111 BJK ni de biliyorduk son3-5 seneye kadar acilarin takimiydiniz hemen havalara girmeyiniz madem cok iyiydi neden bonservisini almadiniz
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