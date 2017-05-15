Trabzon kafilesi Adana'dan dönerken havada korku dolu anlar yaşadı. 23.30 sıralarında uçak Trabzon'da inişe geçtiği sırada sert bir türbülansa yakalandı. Korku dolu anların yaşandığı bu an 1 dakika sürerken kısa süre sonra uçak piste iniş gerçekleştirdi ve alkış sesleri duyuldu.