Korku dolu anlar
Trabzon kafilesi Adana'dan dönerken havada korku dolu anlar yaşadı. 23.30 sıralarında uçak Trabzon'da inişe geçtiği sırada sert bir türbülansa yakalandı. Korku dolu anların yaşandığı bu an 1 dakika sürerken kısa süre sonra uçak piste iniş gerçekleştirdi ve alkış sesleri duyuldu.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
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