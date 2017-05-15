 Korku dolu anlar – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Korku dolu anlar

    Korku dolu anlar
    Trabzon kafilesi Adana'dan dönerken havada korku dolu anlar yaşadı. 23.30 sıralarında uçak Trabzon'da inişe geçtiği sırada sert bir türbülansa yakalandı. Korku dolu anların yaşandığı bu an 1 dakika sürerken kısa süre sonra uçak piste iniş gerçekleştirdi ve alkış sesleri duyuldu.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:39
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