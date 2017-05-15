Buruk rekor
Adanaspor ile berabere kalan Trabzonspor, 2 puan kaybetse de 2010-11’deki dış sahada 8 maç yenilmeme rekorunu egale etti.
Trabzonspor, Adanaspor deplasmanından aldığı 1-1'lik beraberlikle önemli 2 puan yitirmesine karşın dış sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak 2010-2011 sezonundaki yenilmeme serisini yakaladı. En son deplasman mağlubiyetini 148 gün önce ligin 15. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo- mavililer, son 8 dış saha maçında 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan toplamayı başardı. Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor ve Adanaspor karşısında 1-1 berabere kaldı.
- 15 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
lazyo yusuf genç yetenek fakat çok şişirdiler.görüldüğü gibi değil attığı gole kendi inandımı acababeceri değil tamamen şans
- Fırtına’nın oğlu Yazıcı
Toplam 2
Yorum
tsts yusuf yazıcı futbol yok ama çok ballı ... nereye kadar balverir
- Fenerbahçe ve Galatasaray Balotelli'nin peşinde
Toplam 18
Yorum
yorumcu bu adamın yanına felipe meloyu getirseler cok iyi olcaklar
Buruk rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.