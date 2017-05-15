 Buruk rekor – Fotomaç – 15 Mayıs 2017
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    15 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Buruk rekor

    Buruk rekor

    Adanaspor ile berabere kalan , 2 puan kaybetse de 2010-11’deki dış sahada 8 maç yenilmeme rekorunu egale etti.

    , Adanaspor deplasmanından aldığı 1-1'lik beraberlikle önemli 2 puan yitirmesine karşın dış sahadaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak 2010-2011 sezonundaki yenilmeme serisini yakaladı. En son deplasman mağlubiyetini 148 gün önce ligin 15. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında 1-0'lık sonuçla alan bordo- mavililer, son 8 dış saha maçında 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan toplamayı başardı. Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor ve Adanaspor karşısında 1-1 berabere kaldı.
    1. 15 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:37
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