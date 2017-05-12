 ‘Adana maçına odaklanın’ – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    ‘Adana maçına odaklanın’

    ‘Adana maçına odaklanın’
    Fırtına'da Kayseri yenilgisinin izleri siliniyor. Teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularını "Kendi evimizde son iki maçta kayıp yaşadık ama artık herkes Adanaspor maçına odaklansın" diye uyardı.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:56
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