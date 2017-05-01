Kayserispor maçı biletleri satışta
Trabzonspor'un Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 20 TL, Doğu-Batı Üst 40 TL, Batı Alt 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL ve VIP Platinum 250 TL.
- 01 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:01
- ''Kaybettik, vazgeçmedik''
Toplam 7
Yorum
thebarbaros istediğin kadar vazeçmedik de,ama gerçekler ortada. takım kötü,düşüşte ve bunun en büyük sebebi de sensin. fener dağıtır seni ve bu iş biter
- Florya’da istifa sesleri
Toplam 3
Yorum
Kayserili Dursun özbek Galatasaray tarihininin en basiretsiz ve beceriksiz başkanıdır bu taraftar seni hiç bir zaman sevmeyecek derhal İSTİFAAA et..
- Haydi artık Aslan!
Toplam 7
Yorum
X son altı maçın 1 ini kazanabilirsek iyidir.
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