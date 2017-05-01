 Kayserispor maçı biletleri satışta – Fotomaç – 01 Mayıs 2017
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    01 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Kayserispor maçı biletleri satışta

    Kayserispor maçı biletleri satışta

    Trabzonspor'un Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

    Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

    Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 20 TL, Doğu-Batı Üst 40 TL, Batı Alt 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL ve VIP Platinum 250 TL.

    1. 01 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:01
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