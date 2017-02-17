 Avrupa için savaş – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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HEPSİ
    17 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Avrupa için savaş

    Avrupa için savaş
    Kaptan , sıkıntılı günleri geride bıraktıklarını söyledi. Son 2 yıldır oldukça sıkıntılı günler geçirdiklerini söyleyen Onur, "Bizi biz yapan 2010- 11'deki ruhtu ve biz o ruhu yeniden yakaladık. Taraftarımızın desteği ile Avrupa için sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:41
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