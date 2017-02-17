 170 milyon tl gelir sart – Fotomaç – 17 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    170 milyon tl gelir sart

    170 milyon tl gelir sart

    Bülbüloğlu: ile yaptığımız anlaşma gereği gelirlerimiz 170 milyon TL’ye çıkmalı.

    , 'nın Finansal Fair-Play kriterlerini yerine getirme noktasında önemli mesafeler kat etti. Bugüne kadar UEFA'nın yaptığı incelemelerde çok önemli sorunlarla karşılaşmayan bordo-mavili kulüp, mayıstaki yeni inceleme öncesi gelir getirici noktada önemli hamlelere daha imza atmayı amaçlıyor. Başkan Yardımcısı , UEFA ile yaptıkları anlaşmanın 4 yıllık olduğuna vurgu yaparak, "4 yıl sonunda takımımızı ekonomik anlamda düzlüğe çıkaracağımızın sözünü verdik. Gelirlerimizi 170 milyon TL'ye çıkarmamız gerekiyor. Her altı ayda bir gelip denetliyorlar. Şu ana kadar bir sorun yaşamadık. Bir sonraki denetleme mayıs ayında" dedi.

    UEFA 'ŞİKE VAR' DİYOR
    Bülbüloğlu, mayıs ayı içerisinde CAS'ta devam eden şike süreciyle ilgili kararın çıkmasını beklediklerini de ifade ederek, "CAS'taki olay şike süreci değildir. UEFA ve CAS zaten şikeyi onaylamış durumda. UEFA diyor ki 'Türkiye'de şike yapılmıştır ve biz gerekeni yaptık. Trabzonspor'u UEFA maçlarına aldık. Ama Türkiye'de şampiyonluğun verilmesi TFF'nin işidir.' Ama TFF bu işi yapmadığı için biz de CAS'a 'UEFA'nın şampiyonluğumuzu tescil etme yetkisi var' dedik. Mayıs ayında karar verilecek. CAS ya diyecek ki, 'UEFA, Türkiye'deki şampiyonluğu vermeye yetkilidir. Trabzonspor'un şampiyonluğunu tescil etmelidir' veya 'Hayır yetkisi yoktur' diyecek. Biz kulübümüz için olumlu bir karar bekliyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    170 milyon tl gelir sart haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.