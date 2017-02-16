Yanal, kadroda istikrar yakaladı
Teknik direktör Ersun Yanal, devre arasında yapılan takviyelerle birlikte ligin ikinci yarısında oynanan 4 maçta aynı kadroyu sahaya sürerek kadro istikrarını erken yakaladı. Deneyimli hoca; Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor karşılaşmalarında Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye'den oluşan kadroyu sahaya sürdü.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
Yanal, kadroda istikrar yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.