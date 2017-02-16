 Yanal, kadroda istikrar yakaladı – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Yanal, kadroda istikrar yakaladı

    Yanal, kadroda istikrar yakaladı
    Teknik direktör Ersun Yanal, devre arasında yapılan takviyelerle birlikte ligin ikinci yarısında oynanan 4 maçta aynı kadroyu sahaya sürerek kadro istikrarını erken yakaladı. Deneyimli hoca; Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor karşılaşmalarında Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye'den oluşan kadroyu sahaya sürdü.
    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:48
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