Yanal, kadroda istikrar yakaladı

Teknik direktör Ersun Yanal, devre arasında yapılan takviyelerle birlikte ligin ikinci yarısında oynanan 4 maçta aynı kadroyu sahaya sürerek kadro istikrarını erken yakaladı. Deneyimli hoca; Bursaspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor ve Osmanlıspor karşılaşmalarında Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye'den oluşan kadroyu sahaya sürdü.