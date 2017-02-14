Yusuf Erdoğan taraftara söz verdi
Trabzonspor'un en skorer oyuncusu olan Yusuf Erdoğan, bundan sonra daha farklı bir Trabzonspor izleteceklerini söyledi.
Trabzonspor'da 4. sezonunu geçiren Yusuf Erdoğan, son haftalarda performansında düşüklük yaşasa da takımın en skorer oyuncusu konumunda. Bordo-mavililerin bu sezon oynadığı 20 lig maçının 19'unda görev yapan ve 964 dakika sahada kalan Yusuf, 4 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Yusuf Erdoğan, Osmanlıspor deplasmanından galip ayrılarak kritik bir virajı geçtiklerini belirterek, "Uzun zamandır seri galibiyetler alamıyorduk. Osmanlıspor deplasmanı bizim için kritik bir virajdı. Güzel bir seri yakaladık ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Gelecek için de aldığımız galibiyetler bizim için güzel bir ışık oldu. Takım olarak bazı şeyleri oturttuğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra daha farklı bir Trabzonspor izlettireceğimizi bekliyorum" dedi.
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Yusuf Erdoğan, Osmanlıspor deplasmanından galip ayrılarak kritik bir virajı geçtiklerini belirterek, "Uzun zamandır seri galibiyetler alamıyorduk. Osmanlıspor deplasmanı bizim için kritik bir virajdı. Güzel bir seri yakaladık ve bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Gelecek için de aldığımız galibiyetler bizim için güzel bir ışık oldu. Takım olarak bazı şeyleri oturttuğumuzu düşünüyorum. Bundan sonra daha farklı bir Trabzonspor izlettireceğimizi bekliyorum" dedi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 11:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Türkiye'ye sataşan cevabını alır!''
Toplam 7
Yorum
fb20 ülkede ne hukukta adalet bıraktınız nede futbolda adalet dağıttınız.
- Yusuf Erdoğan taraftara söz verdi
Toplam 3
Yorum
yusufcum dinle beni yusufcum canım benim bizi kanser etme başka bi şey istemiyoruz
- Uykudan eden vuruş
Toplam 4
Yorum
alex10 90.ncı dakkaya kadar skoru 3-0 yapamazsan böyle uyuyamadım deriz. fb iesk biz atıcaz arkadaş.bir yedik 2 atıcaz hakem saymadı bidaha atıcaz
Yusuf Erdoğan taraftara söz verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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