 3 puandan fazlası – Fotomaç – 07 Şubat 2017
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    07 Şubat 2017, Salı
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    3 puandan fazlası

    3 puandan fazlası

    Futbolcularına seslenen Ersun Yanal, “Bu sezon Avrupa kupalarına katılmamız gerek. Herkes üzerine düşeni yapsın ve kazanalım” dedi. 27 puanlı Fırtına, 9’uncu... Önünde aynı puanla Bursa, Konya ve Osmanlı yer alıyor.

    Süper Lig'in ikinci yarısında 3 maçta 9 puan alarak tırmanışa geçen 'da artık tüm gözler, cumartesi saat 16.00'da Ankara'da oynanacak Osmanlıspor sınavına çevrildi. 3 maçlık seri galibiyet serisi ile hem puan anlamında, hem de öz güven anlamında büyük kazanımlar elde eden bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, bu karşılaşmayı kazanmak için gece gündüz çalışıyor. Kafasında bu maçı sürekli oynayan, planlar geliştiren tecrübeli hoca, rakibe karşı alacağı önlemleri de belirlemiş durumda. Futbolcularıyla sık sık toplantılar yapan Yanal'ın, Osmanlıspor mücadelesi için kullandığı "Kazanırsak 3 puandan fazlasını elde ederiz. Bu bizim için çok çok önemli" demesi dikkat çekici.

    BİR TAŞLA BİRKAÇ KUŞ HEDEFİ
    Ligi ilk 5 arasında bitirerek Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapan Fırtına, Osmanlıspor'u devirirse puanını 30'a yükseltecek. Averajla 9. sırada olan Fırtına; 8. Bursa, 7. Konya ve 6. Osmanlı ile eşit puana (27) sahip. 5. Antalya'nın ise 31 puanı var. Bu arada Bursa, Fenerbahçe ile Konya ise Antalya ile karşılaşacak. Rakipler birbirleriyle oynayacağı için kesin kayıp yaşayacak. Bordo-mavililer bu karşılaşmayı kazanırsa ilk 5 yolunda önemli bir adım atmış olacak. Tüm oyuncularından üzerine düşen görevi eksiksiz yapmasını isteyen Yanal'ın, "Kaybettiğimiz puanları telafi etmek için herkes yapması gerekenin üzerinde mücadele etmeli. Avrupa kupalarına katılmamız şart" diye konuştu.

    TAŞ GİBİ SAVUNMA
    Spor Toto Süper Lig'de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 2 maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, toplamda 411 dakikadır kalesinde gol görmedi. Trabzonspor son olarak ligde ikinci yarının ilk maçında 2-1 kazandığı Bursaspor karşılaşmasının 39'uncu dakikasında rakiplerine gol izni verirken, bu maçın ardından kalesini gole kapattı. Bu arada Süper Lig'de 231 dakikadır rakiplerine gol izni vermeyen kaleci Onur, Başakşehir kalecisi Volkan Babacan ile birlikte ligde ikinci yarıda en az gol yiyen kaleci oldu.
    1. 07 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:37
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