3 puandan fazlası
Futbolcularına seslenen Ersun Yanal, “Bu sezon Avrupa kupalarına katılmamız gerek. Herkes üzerine düşeni yapsın ve kazanalım” dedi. 27 puanlı Fırtına, 9’uncu... Önünde aynı puanla Bursa, Konya ve Osmanlı yer alıyor.
BİR TAŞLA BİRKAÇ KUŞ HEDEFİ
Ligi ilk 5 arasında bitirerek Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapan Fırtına, Osmanlıspor'u devirirse puanını 30'a yükseltecek. Averajla 9. sırada olan Fırtına; 8. Bursa, 7. Konya ve 6. Osmanlı ile eşit puana (27) sahip. 5. Antalya'nın ise 31 puanı var. Bu arada Bursa, Fenerbahçe ile Konya ise Antalya ile karşılaşacak. Rakipler birbirleriyle oynayacağı için kesin kayıp yaşayacak. Bordo-mavililer bu karşılaşmayı kazanırsa ilk 5 yolunda önemli bir adım atmış olacak. Tüm oyuncularından üzerine düşen görevi eksiksiz yapmasını isteyen Yanal'ın, "Kaybettiğimiz puanları telafi etmek için herkes yapması gerekenin üzerinde mücadele etmeli. Avrupa kupalarına katılmamız şart" diye konuştu.
TAŞ GİBİ SAVUNMA
Spor Toto Süper Lig'de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 2 maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, toplamda 411 dakikadır kalesinde gol görmedi. Trabzonspor son olarak ligde ikinci yarının ilk maçında 2-1 kazandığı Bursaspor karşılaşmasının 39'uncu dakikasında rakiplerine gol izni verirken, bu maçın ardından kalesini gole kapattı. Bu arada Süper Lig'de 231 dakikadır rakiplerine gol izni vermeyen kaleci Onur, Başakşehir kalecisi Volkan Babacan ile birlikte ligde ikinci yarıda en az gol yiyen kaleci oldu.
- 07 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 22:37
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Toplam 57
Yorum
takyanoz Bırakın tantanayı, bende Beşiktaş'lıyım, Volkanı da Fener'ide sevmem ama şu açıklamada yanlış göremiyorum.
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Toplam 38
Yorum
Normal Bacak kırması değil, sadece adalet istiyoruz. Hakemler bunu sağlayamıyorsa bıraksınlar bu işi.
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Toplam 2
Yorum
gereksiz bir açıklama olmuş çünkü maalesef rakip bunu anlayacak kapasitede değil. bir tane fbli bile çıkıp bjk haklı demedi. yanlışı savunmaktan zevk alıyorlar çünkü
3 puandan fazlası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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