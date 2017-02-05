 İstikrar yakaladı – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    İstikrar yakaladı

    İstikrar yakaladı
    Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan 'un tecrübeli hocası , kadrodaki istikrarıyla dikkat çekti. Deneyimli teknik adam; Bursas por, Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşılaşmalarına Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye'dan oluşan 11'le çıktı.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:41
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