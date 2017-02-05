İstikrar yakaladı
Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor'un tecrübeli hocası Ersun Yanal, kadrodaki istikrarıyla dikkat çekti. Deneyimli teknik adam; Bursas por, Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşılaşmalarına Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Onazi, Okay, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo ve N'Doye'dan oluşan 11'le çıktı.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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